«البحث الجنائي»: اكتشاف 6 جثث مجهولة قرب سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 06:44 مساء
اكتشاف مقبرة جماعية في سبها, (المباحث الجنائية)

اكتشف فريق الخبراء الجنائيين التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية بمدينة سبها، الخميس الماضي، مقبرة جماعية تضم خمس جثث، وجثة أخرى دفنت في قبر منفرد، قرب سبها.

وذكرت مصادر لفرع الجنوبية سبها، أن معلومات وردت لقسم البلاغات مفادها الاشتباه في وجود مقبرة في نقطة تبعد عن مدينة سبها نحو 30 كيلومترًا في اتجاه براك الشاطئ.

وأكدت المصادر أن الفريق تحرك على الفور إلى المنطقة المذكورة، وبدأ عملية تمشيط 80 كيلومترًا لمحيط المكان المتوقع.

وبحسب البيان، توصل الفريق إلى قبر جماعي ضم خمس جثامين وآخر لجثة واحدة فقط، وما زالت جميعها مجهولة الهوية حتى الآن.

ولفت البيان، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى رأسها إخطار النيابة، فيما لا تزال الجثامين تخضع لتشريح وفحص الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ومحاولة تحديد هوياتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، العثور على خمس جثث في الطريق الرابط بين كل من سبها والشاطئ.

وأوضح المصدر أنه جرى تشريح الجثث، وفي انتظار نتائج التشريح والتحاليل الطبية، مرجحًا أن تعود الجثث لمهاجرين غير شرعيين.

اكتشاف مقبرة جماعية في سبها, (المباحث الجنائية)
اكتشاف مقبرة جماعية في سبها, (المباحث الجنائية)
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