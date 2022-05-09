الحويج: نعد خطة للانتقال إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن الوزارة باشرت في بناء خطة لدعم الاقتصاد الوطني والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع يقوم على الأنشطة الصناعية والزراعية.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته الـ48، بحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى تخصيص موقع لإنشاء مدينة المعارض بمساحة إجمالية تبلغ 47.5 هكتار بمنطقة السواني جنوب العاصمة، وفق المعايير والمواصفات الدولية، بما يسهم في إقامة فعاليات متخصصة ومتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنفيذ المدينة، وتشجيع الاستثمار بالمناطق كافة.

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حضر فعاليات افتتاح المعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير الصناعة والمعادن، ووكيلا وزارتي الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة والصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير معرض طرابلس الدولي، وعميد المجلس البلدي طرابلس المركز ومجلس اتحاد طرابلس الكبرى، وعدد من البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

ويشارك في المعرض عدد من المؤسسات والهيئات والمراكز والشركات الحكومية، إضافة إلى 110 شركات ليبية وأجنبية من ست دول تركيا، وتونس، والجزائر، وإندونيسيا، وإيطاليا، ورومانيا، متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والاستيراد والتصدير والإنشاءات ومعدات البناء والمصانع والاتصالات وتقنية المعلومات، وتستمر فعالياته خلال الفترة من التاسع إلى 15 مايو الجاري.