صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في صيانة وترميم معرض طرابلس الدولي

صنع الله، مع مسؤولي معرض طرابلس الدولي, 31 أغسطس 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع مدير عام معرض طرابلس الدولي الطاهر الزوبيك، إجراء بعض أعمال الصيانة والترميم في المعرض.

حضر الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، ومستشار التعاون الدولي بمعرض طرابلس الدكتور عادل عمر، وفق بيان للمؤسسة الثلاثاء.

وعرض الزوبيك، خلال الاجتماع الوضع الحالي لمباني معرض طرابلس الدولي، وآليات «بث الروح» فيه من جديد، مؤكدا أن بعض المباني والمواقع داخل المعرض تعتبر تاريخية وإرث فني وثقافي يجب الحفاظ عليه.

كما شهد اللقاء التطرق لبوابة المعرض والمكان، الذي كان مخصصا كجناح لعرض نشاط المؤسسة الوطنية للنفط، وما لحق به من أضرار، فيما تم تسليم تقرير فني لصنع الله، عن المبنى، وكيف يمكن الشروع في صيانته وإعادته لسابق عهده عند الإنشاء.

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من جانبه أكد صنع الله، حرص المؤسسة الوطنية للنفط على المساهمة الاجتماعية، مؤكدًا أن المؤسسة ساهمت سابقا، بدعم جهود المحافظة على الآثار في كل من لبدة وصبراتة، ودعم جهود مصلحة الآثار في الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي.

وتابع أن المؤسسة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا من خلال إدارة التنمية المستدامة، ومساهمات الشركاء الأجانب، مضيفا أن المؤسسة ستعمل على تقديم المساهمة في صيانة معرض طرابلس الدولى، رغم العسر المالي الشديد الذي تمر به، بسبب عدم تسييل الميزانيات المخصصة.