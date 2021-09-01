صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في صيانة وترميم معرض طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 01:44 صباحا
صنع الله، مع مسؤولي معرض طرابلس الدولي, 31 أغسطس 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع مدير عام معرض طرابلس الدولي الطاهر الزوبيك، إجراء بعض أعمال الصيانة والترميم في المعرض.

حضر الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، ومستشار التعاون الدولي بمعرض طرابلس الدكتور عادل عمر، وفق بيان للمؤسسة الثلاثاء.

وعرض الزوبيك، خلال الاجتماع الوضع الحالي لمباني معرض طرابلس الدولي، وآليات «بث الروح» فيه من جديد، مؤكدا أن بعض المباني والمواقع داخل المعرض تعتبر تاريخية وإرث فني وثقافي يجب الحفاظ عليه.

كما شهد اللقاء التطرق لبوابة المعرض والمكان، الذي كان مخصصا كجناح لعرض نشاط المؤسسة الوطنية للنفط، وما لحق به من أضرار، فيما تم تسليم تقرير فني لصنع الله، عن المبنى، وكيف يمكن الشروع في صيانته وإعادته لسابق عهده عند الإنشاء.

- صنع الله يتعهد بدعم القطاعات الخدمية في زوارة

من جانبه أكد صنع الله، حرص المؤسسة الوطنية للنفط على المساهمة الاجتماعية، مؤكدًا أن المؤسسة ساهمت سابقا، بدعم جهود المحافظة على الآثار  في كل من لبدة وصبراتة، ودعم جهود مصلحة الآثار في الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي.

وتابع أن المؤسسة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا من خلال إدارة التنمية المستدامة، ومساهمات الشركاء الأجانب، مضيفا أن المؤسسة ستعمل على تقديم المساهمة في صيانة معرض طرابلس الدولى، رغم العسر المالي الشديد الذي تمر به، بسبب عدم تسييل الميزانيات المخصصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر...
ليبيا
تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية
ليبيا
«التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة
ليبيا
بوتين يقدم مكافآت مالية لعناصر القوى الأمنية والجيش قبل الانتخابات التشريعية
دولى
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
«صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
ليبيا
موقع فرنسي يكشف عن مقترحات أميركية لإنقاذ «انتخابات 24 ديسمبر»
ليبيا
ما بعد تصريحات الدبيبة.. انتقادات وردود فعل «لاذعة» في تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص «مانشستر يونايتد»