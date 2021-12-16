اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد تعقد اجتماعها الأول

جانب من اجتماع اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

عقدت اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد بمنطقة غوط أبي ساق اجتماعها الأول، برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض أبوبكر علي قنونه، وفق منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

واستعرضت اللجنة قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة والمهام الموكلة لها، وفق القرار، كما ناقش الحضور آلية عملها وسبل إنجازها إضافةً لطرحهم عددًا من المقترحات والتصورات التي من شأنها تنفيذ المشروع.

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ويستهدف المشروع تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار وإمكانية إنجازه من خلال كوادر وطنية بهدف تشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عمل.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرارًا رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمعرض طرابلس الجديد برئاسة أبوبكر علي قنونة وعضوية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة وعمداء بلديات العامرية والسواني، تتولى العمل على استثمار وتطوير أرض المعرض في منطقة غوط أبي ساق تحت مسمى معرض طرابلس الجديد، وإعداد الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك، ووضع تصور كامل من حيث الإدارة والتمويل المالي للمعرض.