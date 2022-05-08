الدبيبة يعلن عزم حكومة «الوحدة» إنشاء مدينة معارض جديدة لتطوير البنية الاقتصادية والتجارية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن عزم حكومته على إنشاء مدينة معارض جديدة بهدف تطوير البنية الاقتصادية والتجارية لليبيا، مؤكدا أنها ستكون تحفة معمارية، بحسب مكتبه الإعلامي.

جاء إعلان الدبيبة في كلمته خلال افتتاحه، مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي الذي يقام تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض.

تاريخ معرض طرابلس الدولي

واستعرض الدبيبة في كلمته تاريخ معرض طرابلس الدولي، موضحا أنه «يعد من أقدم المعارض في افريقيا والعالم العربي، حيث تم إنشاؤه في عام 1926» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك».

- اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد تعقد اجتماعها الأول

- صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في صيانة وترميم معرض طرابلس الدولي

وأضاف الدبيبة أن معرض طرابلس الدولي «انضم في العام 1929 إلى اتحاد المعارض الدولية الذي تأسس في باريس، لنكون رواد سابقين لكثير غيرنا للدخول إلى عالم المعارض والتطور والتحضر الذي لم يسبقنا إليه أحد في تلك الفترة».

مدينة المعارض ستكون تحفة معمارية

وتابع قائلًا: «ونظرًا لأننا نسعى لإعادة الحياة وتطوير البنية التحتية، ومباشرة العمل لإيجاد ما يطمح له شعبنا الكريم، فإننا نسعى لإنشاء مدينة المعارض والتي ستكون تحفة معمارية وصرحًا اقتصاديًا وتجاريًا يساهم في تطوير الوطن، وإعادة الرونق والجمال لمدنه وقراه».

ويشارك في فعاليات الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي 110 شركة ليبية محلية وشركات أجنبية متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والاستيراد والتصدير والإنشاءات ومعدات المصانع من ستة دول هي تركيا، وتونس، والجزائر، وإندونيسيا، وإيطاليا، ورومانيا.

وحضر افتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، ومديري الشركات المحلية والدولية المشاركين بالمعرض.

الدبيبة خلال تفقده الأجنحة المشاركة في الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي، الأحد 8 أبريل 2022. (حكومتنا)

الدبيبة خلال تفقده الأجنحة المشاركة في الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي، الأحد 8 أبريل 2022. (حكومتنا)

الدبيبة خلال تفقده الأجنحة المشاركة في الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي، الأحد 8 أبريل 2022. (حكومتنا)

الدبيبة خلال تفقده الأجنحة المشاركة في الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي، الأحد 8 أبريل 2022. (حكومتنا)