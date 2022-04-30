مؤسسة النفط تهنئ موظفي القطاع بعيد العمال: هم وراء استمرار الإنتاج وزيادته

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، الموظفين والمستخدمين في القطاع النفطي لمناسبة عيد العمال الذي يوافق غدًا الأحد، معتبرة أنهم «العمود الفقري والركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني».

وتحدَّث رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله عن «الجهود الدؤوبة للعاملين في قطاع النفط التي أسفرت عن استمرار إنتاج النفط وزيادته، على الرغم من كل التحديات»، حسب بيان صادر عن المؤسسة.

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وأضاف صنع الله أن عيد العمال «فرصة سانحة لتسليط الضوء على الدور المهم والفعال للعاملين في قطاع النفط والغاز بمختلف مواقعهم، وللتأكيد على أهمية إيلائهم الأهمية القصوى... لتحقيق أعلى الإيرادات النفطية».

وأشارت المؤسسة كذلك إلى عملها على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للعاملين من خلال تأهيلهم ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم وتوفير حياة كريمة لهم تتناسب مع الجهد الذي يبذلونه.