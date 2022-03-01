Atwasat

عمال النفط يهددون بالإضراب والإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 08:49 مساء
عمال النفط يهددون بالإضراب والإغلاق
جانب من اجتماع رئاسة النقابة العامة للنفط مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون. الثلاثاء 1 مارس 2022 (صفحة النقابة على فيسبوك)
alwasat radio

قالت النقابة العامة للنفط، اليوم الثلاثاء، إن عمال القطاع يعتزمون التصعيد التدريجي في موقفهم، بدءًا بخفض الإنتاج وصولاً إلى الدخول في إضرابات والإغلاقات، للمطالبة بحقوقهم، التي تشمل زيادة الرواتب وتطبيق القانون بشأن العلاوات.

جاء ذلك خلال لقاء رئاسة النقابة مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

عمال النفط يتهمون الحكومة بالإهمال المتعمد للقطاع
وذكرت النقابة، في البيان، أن حقوق عمال النفط أُهملت من الحكومات المتعاقبة، لافتة إلى أنها منحت الحكومة عدة فرص حتى تنظر لهذه الشريحة التي «أصبحت حقوقها في مهب الريح؛ بسبب تعنت رئيس مجلس الوزراء»، كما أشارت إلى أن الحكومة «أصرت على الإهمال المتعمد لقطاع النفط والعاملين فيه».

- «رأس لانوف»: انتهاء اعتصام العاملين بعد «جلسة مصارحة»
- اتحاد عمال النفط والغاز يجدد التهديد بإغلاق موانئ التصدير لتحقيق مطالبهم
- صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط زيادة المرتبات وتقديم خدمات التأمين الصحي

وتابعت: «نستنكر هذا الصمت من الحكومة، الذي سيؤدي إلى إضرابات وإقفالات تضر بالميزانية العامة للدولة، ومن حق العمال اختيار أي إجراء يضمن حقوقهم».

ونقل البيان عن وزير النفط والغاز تأكيده «حقوق عمال قطاع النفط»، لافتًا إلى أنه خاطب رئاسة الوزراء في أكثر من مراسلة لضرورة منح العمال حقوقهم، ولكن رئاسة الوزراء لا ترد بهذا الخصوص»، واعدًا وفد النقابة بأنه «سينقل رسالتهم إلى رئاسة الوزراء».

5 مطالب لعمال النفط
ويطالب العمال بتنفيذ القرار رقم 642 لسنة 2013 الخاص بزيادة الرواتب الأسياسية بنسبة 67%، والقرار رقم 43 لسنة 2021 الخاص بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن العلاوة الحقلية، بالإضافة إلى علاوة التميز التي تشمل كافة العاملين بالقطاع، فضلًا عن الرواتب المتأخرة لبعض الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وأخيرًا التأمين الصحي للعاملين غير المستفيدين من العلاج.

وفي أحدث اعتراض من عمال النفط على أحوالهم الوظيفية، نظم العاملون في شركة «رأس لانوف» اعتصامًا أمام مبنى الشركة، قبل يومين، قبل أن تعلن الأخيرة أمس الإثنين، حل الأزمة بعد جهود «الخيرين»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار

انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار ...
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود البولندية-البيلاروسية

روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود ...
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس

«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إبراهيم كرنفودة: لم أحضر جلسة «النواب» وجرت مناداتي بأني منحت الثقة للحكومة
إبراهيم كرنفودة: لم أحضر جلسة «النواب» وجرت مناداتي بأني منحت ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد ...
باشاغا: منح الثقة لحكومتنا جرى بطريقة شفافة وعلنية (فيديو)
باشاغا: منح الثقة لحكومتنا جرى بطريقة شفافة وعلنية (فيديو)
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. ...
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
المزيد
هيئة ليبية تستعين بالتجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات
هيئة ليبية تستعين بالتجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات...
عمال النفط يهددون بالإضراب والإغلاق
عمال النفط يهددون بالإضراب والإغلاق...
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر ......
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة ......
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط