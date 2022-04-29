Atwasat

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 09:53 مساء
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
عناصر من فاغنر الروسية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف تقرير أميركي بقاء 5000 مرتزق في ليبيا «بالنيابة عن موسكو»، بعد سحب عدد منهم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقل موقع «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين غربين وليبيين إن أكثر من 1000 من المرتزقة السوريين والروس الذي نشرهم الكرملين في ليبيا غادروا البلاد، في مؤشر يظهر أن عمليات الانتشار الخارجية لموسكو تواجه ضغطا مع استمرار الحرب الأوكرانية.

وقال مسؤولان غربيان إن نحو 200 مرتزق من مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة المدعومة من الكرملين، ونحو ألف سوري نشرتهم روسيا إلى جانبهم في ليبيا، سحبوا في الأسابيع الأخيرة، وأكد ثلاثة آخرون التخفيض.

البداية بسحب مرتزقة سوريين
وقال الخبير في الشؤون الليبية والزميل البارز في مبادرة الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، عماد الدين بادي عن الانسحاب، «في البداية كان السوريون، وليس أفراد فاغنر الروس»، ثم جاء الدور عليهم، مضيفا أن الأسبوعين الماضيين ارتفعت وتيرة الإخلاء.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن روسيا استخدمت ليبيا كمحور لنشر مرتزقتها في القارة الأفريقية، سواء مالي أو أفريقيا الوسطى، لكن تكاليف غزو أوكرانيا بدأت في إجهاد عمليات انتشار المرتزقة، مع ورود تقارير بمغادرة نحو 200 مقاتل من «فاغنر» أفريقيا الوسطى.

روسيا لم تكن تنوي سحب أي قوات من ليبيا
وصرح مسؤولان غربيان إلى «فاينانشيال تايمز»، لم يسمهما، بأن روسيا لم تكن تنوي في البداية سحب أي من قواتها من ليبيا، لكن القرار جاء بعد أن فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في أواخر مارس الماضي إن الانتكاسات التي تواجه روسيا خلال غزوها أوكرانيا «أُجبرتها على الأرجح على إعطاء الأولوية لمقاتلي فاغنر المشاركين في الحرب، على حساب العمليات في أفريقيا وسورية».

إغلاق تركيا المجال الجوي أمام الرحلات العسكرية الروسية من ليبيا
وأغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية العسكرية الروسية القادمة من ليبيا وسورية، قبل نحو شهر، بحسب مسؤولين تركي وغربي، وسط مخاوف من نقل مقاتلات ومعدات إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول الغربي، لم يسمه الموقع، إن الأتراك «لديهم بعض الأدلة التي تشير إلى أن الروس كانوا ينقلون الناس وربما العتاد (من سورية وليبيا) إلى ساحة المعركة في أوكرانيا».

- «غارديان»: نقل عناصر «فاغنر» الروسية من ليبيا إلى جبهة دونباس الأوكرانية
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا 
- نورلاند: واشنطن على علم بتقارير نقل المرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا

ولفت الموقع الأميركي إلى أن الكرملين «أرسل آلاف المرتزقة (فاغنر والسوريين) إلى ليبيا أواخر العام 2019 لمساعدة قوات القيادة العامة في حرب العاصمة طرابلس، قبل أن تخسر تلك القوات المعركة وتنسحب إلى قواعد شرق وجنوب ليبيا بعد وقف إطلاق النار العام 2020، حيث تتركز معظم حقول النفط في البلاد، مع الحفاظ على وجود استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو».

ويقول محللون، للموقع، إن الانسحابات من ليبيا المقسمة بين حكومتين متنافستين «لم تغير ميزان القوى الهش في البلاد». وصرحت كبيرة محللي الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، بأن الفاعلين الدوليين الداعمين للأطراف الليبية «لا يريدون المساومة على الحوار الذي أعيد تنشيطه من أجل شن حرب في ليبيا ضد الطرف الآخر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية حتى 31 يوليو المقبل
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية حتى 31 يوليو المقبل
وليامز توضح تفاصيل مباحثاتها مع المبعوث الفرنسي
وليامز توضح تفاصيل مباحثاتها مع المبعوث الفرنسي
الحداد: خطة شاملة لتنظيم التشكيلات المسلحة
الحداد: خطة شاملة لتنظيم التشكيلات المسلحة
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي...
المزيد
ضبط متهم بالسرقة وخيانة الأمانة في طرابلس
ضبط متهم بالسرقة وخيانة الأمانة في طرابلس...
دعوة إلى الوحدة ولم الشمل خلال إحياء سرت ذكرى معركة القرضابية
دعوة إلى الوحدة ولم الشمل خلال إحياء سرت ذكرى معركة ......
«الأرصاد» يتوقع اعتدال درجات الحرارة شمالا خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد» يتوقع اعتدال درجات الحرارة شمالا خلال اليومين ......
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين ......
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط