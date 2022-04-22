«غارديان»: نقل عناصر «فاغنر» الروسية من ليبيا إلى جبهة دونباس الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «غارديان» البريطانية إن «مجموعة فاغنر» الروسية نقلت معظم المرتزقة من عساكرها الذين كانوا يقاتلون في ليبيا إلى دونباس بجبهة أوكرانيا. جاء ذلك ضمن التقرير الذي نشرته حول نشر روسيا ما يقارب 20 ألف مرتزق من سورية وليبيا وبلدان أخرى في هجومها الجديد في منطقة دونباس الأوكرانية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونقلت الجريدة عن مسؤول أوروبي قوله: (إن المرتزقة جرى إرسالهم إلى المعركة دون معدات ثقيلة أو مركبات مدرعة، وإن تقديرات تورط المرتزقة على الأرض في شرق أوكرانيا تتراوح بين 10 آلاف و20 ألفا).

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غارديان: تنقلات «فاغنر» من سورية وليبيا

وأوضح المسؤول الأوروبي أنهم شهدوا بالفعل بعض التنقلات من سورية وليبيا إلى منطقة دونباس الشرقية، وأنه يجري استخدام هؤلاء الأشخاص بشكل أساسي ككتلة ضد المقاومة الأوكرانية، مؤكدا أنهم مشاة ليس لديهم أي معدات أو مركبات ثقيلة .

وذكرت «غارديان» أنه عُرض على الجنود السوريين السابقين رواتب شهرية تتراوح بين 600 دولار و3 آلاف دولار، حسب الرتبة والخبرة، للقتال في أوكرانيا. ويجري الدفع بالمرتزقة في المحاولة الروسية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من شرق أوكرانيا، في ما وصفه مسؤولو الدفاع الغربيون بأنه اندفاع لتحقيق نوع من النصر الذي يمكن أن يعلنه فلاديمير بوتين في العرض العسكري في 9 مايو المقبل في موسكو لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية .

وأشارت الجريدة البريطانية إلى أنه من الصعب تحديد رقم المرتزقة وتقسيمه بين السوريين والليبيين وغيرهم من المقاتلين الذين جندتهم شركة المرتزقة الروسية «مجموعة فاغنر».