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ضبط شخص أطلق النار على مواطن خلال سطو مسلح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 09:32 صباحا
ضبط شخص أطلق النار على مواطن خلال سطو مسلح في بنغازي
أحد أفراد تشكيل عصابي مضبوط في قضايا سرقة تحت تهديد السلاح ببنغازي، 24 أبريل 2022، (أمن بنغازي)
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ضبط عناصر مركز شُرطة سيدي خليفة أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو بقوة السلاح، والمتهم بإطلاق النار على مواطن خلال عملية سطو أخيرة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه في الرأس، ودخل على إثرها العناية المركزة.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات إلى مركز الشرطة حول سرقة مجهولين لمحل تجاري في منطقة سيدي خليفة تحت تهديد السلاح، حيث أطلق أحدهم النار على مواطن بسلاح آلي «كلاشنكوف»، نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

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ضبط تشكيل عصابي ملثم في بنغازي

وتمكن رجال التحريات، بعد التحقيق ومراجعة الكاميرات في المكان، من تحديد أحد أفراد التشكيل العصابي، وإعداد كمين محكم له وضبطه.

واعترف المتهم في مركز الشرطة، بارتكاب عدة عمليات سطو رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وأفاد بأسمائهم وأماكن سكنهم، كما أقر بالسطو على مواطن وسلب هاتفه المحمول يوم ارتكاب جريمة سرقة المحل التجاري، واتضح صدور حكم غيابي بسجنه لمدة عامين، وأنه مطلوب أيضا لدى مركز شرطة الصابري عن جرائم ارتكبها في دائرته، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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