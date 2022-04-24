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القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالحشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 02:28 مساء
القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالحشيش في بنغازي
مخدر الحشيش عقب ضبطه مع المتهمين بمديرية أمن بنغازي، 24 أبريل 2022. (فيسبوك)
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‏أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بمادة الحشيش المخدرة، كما جرى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزتهم. 

ونوهت المديرية إلى معلومات موثوقة عن أشخاص يقومون بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة القوارشة، لينتقل أعضاء التحريات قرب عمارات الألوان.وحسب البيان، فقد جرى إعداد كمين لهم بالتنسيق مع أحد أعضاء التحريات الذي تظاهر بأنه سيشتري كمية من مخدر الحشيش ليجري ضبط شخصين متلبسين والانتقال بهما إلى القسم.

ماذا فعلت التحريات للايقاع بالمتهمين؟
وأفادت تحقيقات الشرطة بأن الشخص الأول يدعى «م.و.ف» من مواليد 2000، والشخص الثاني يدعى «م.ن.أ» من مواليد 2000، واعترفا بما نسب إليهما من تهم وأنهما يتحصلان على مادة الحشيش المخدرة من أحد الأشخاص بمنطقة القوارشة يدعى «ن.ف.م» من مواليد 1996وأنه يخزن كميات من مادة الحشيش المخدرة بمنزله الكائن بمنطقة القوارشة.

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وعقب تقنين الإجراءات وضبط المدعو «ن.ف.م»، انتقلت الشرطة إلى منزل المدعو «ن.ف.م» وبتفتيشه جرى العثور على 15قطعة كبيرة (قوزة) من مادة الحشيش المخدرة، ليجري تحريز الكمية والانتقال به إلى القسم واعترف بما نسب إليه، وتمت إحالة الأشخاص للنيابة العامة.

مخدر الحشيش عقب ضبطه مع المتهمين بمديرية أمن بنغازي، 24 أبريل 2022. (فيسبوك)
مخدر الحشيش عقب ضبطه مع المتهمين بمديرية أمن بنغازي، 24 أبريل 2022. (فيسبوك)
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