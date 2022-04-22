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ضبط شاب سرق ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 04:57 مساء
ضبط شاب سرق ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده
المتهم وشريكه في سرقه ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده.بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على شاب سرق ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده. 

وأشار بيان المديرية إلى بلاغ بشأن سرقة 250 ألف دينار من داخل منزل بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، والمقيدة ضد مجهول. وتعرف أعضاء المكتب الفرقة (ب) على المتهم في الواقعة المذكورة، وجرى ضبطه وجلبه للمكتب.

الشاب الذي سرق من بيت جده.. ماذا قال؟
وأفادت التحقيقات بأن المتهم يدعى «م.ج.ع.أ» مواليد 2003، واعترف بارتكابه لواقعة السرقة من داخل خزنة بمنزل جده بعد أن حصل على المفتاح من داخل مزهرية موجودة بالمنزل. وتبين أن المبلغ المسروق يخص عم المتهم.

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وأفاد المتهم بأنه اشترى سيارة بقيمة 35 ألف دينار، كما اشترى أغراضا شخصية تخصه بقيمة 3 آلاف دينار، وأخفى باقي المبلغ لدى المتهم الثاني المدعو «م.م.س.ح» مواليد 2005.

شريك المتهم بالسرقة يعترف
وأنكر المتهم بعد ضبطة حيازته للمبلغ، وبمواجهته اعترف بأن المبلغ موجود بمنزل خالته، وبحضور والد المتهم الثاني جرى جلب المبلغ وقدره 101.400 ألف دينار، موضحا أنه اشترى جهاز هاتف نقال بمبلغ 10 آلاف دينار، وأنفق باقي المبلغ في الرفاهية.

اتُخذت حيالهما الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلا لمركز شرطة باب بن غشير.

مبالغ مالية مضبوطة مع المتهم وشريكه في سرقه ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده.بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
مبالغ مالية مضبوطة مع المتهم وشريكه في سرقه ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده.بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
سيارة اشتراها المتعم بسرقة ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده.بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
سيارة اشتراها المتعم بسرقة ربع مليون دينار من خزنة بمنزل جده.بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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