أطلقوا النار على الأمن.. ضبط أقارب متهم باختلاس 200 مليون دينار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أقارب متهم بقضايا اختلاس ونصب على مواطنين وشركات، بمبالغ تتجاوز 200 مليون دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الإدارة كتابا من وكيل النيابة العامة في طرابلس بمداهمة منزل المتهم في منطقة العلوص، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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ولدى وصول سرية الاقتحام إلى المكان، بادر أقارب المتهم بإطلاق النار على أفراد السرية، التي تمكنت في النهاية من ضبطتهم والأسلحة التي بحوزتهم، دون وقوع أضرار.

وفُتح محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية، وسيجري إحالة المقبوض عليه والأسلحة إلى مكتب النائب العام، بينما يستمر البحث لضبط الشخص المطلوب.