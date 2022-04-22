ضبط تشكيل عصابي ملثم في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي ملثم يمتهن السرقة والسطو بقوة السلاح بعدة مناطق بالمدينة، إذ نفذ أكثر من 50 عملية سرقة.

وأشارت المديرية إلى ورود بلاغات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات سرقة وسطو مسلح، منوهة إلى ورود معلومات عن «تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسطو بقوة السلاح على متن مركبة آلية نوع هيونداي قراند اللون أسود»، وأن جميع هذه العمليات قُيدت ضد مجهول.

الكاميرات رصدت ثلاثة أشخاص ملثمين

وانتقل أعضاء التحريات للأماكن التي جرت فيها عمليات السرقة، وبمراجعة كاميرات المراقبة شوهد ثلاثة أشخاص ملثمين في احدى المواقع يسرقون أسطوانات لغاز الطهي. وتمكن أعضاء التحريات من تحديد هويتهم والأماكن التي يتردد عليها أفراد هذا التشكيل، وجرى ضبطهم في كمين محكم والانتقال بهم إلى القسم.

المسروقات موبايلات وأغنام

وأفادت التحقيقات بأن الأول يدعي (ع.ر.م) والثاني يدعي (أ.ه.أ) والثالث يدعى (م.أ.ف) واعترفوا بسرقة شاشات عرض من محل لبيع الإلكترونات بمنطقة حي السلام، وسرقة أسلاك كهربائية وكشافات إنارة من محل بمنطقة حي السلام بالمنطقة الصناعية، وقُدرت المسروقات بقيمة 16 ألف دينار، وسرقة كروت لبيانا من إحدى المحلات التجارية بقيمة 6 آلاف دينار، وأسطوانات غاز وبيعها بمبلغ 2000 دينار.

كما اعترفوا بسرقة أغنام من مزرعة بمنطقة سيدي فرج وعدة عمليات سطو داخل المدينة واتضح أنهم مطلوبون لمركز شرطة بوعطني ومركز شُرطة الصابري ومركز شرطة قاريونس. واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التشكيل العصابي عقب القبض عليه. (مديرية أمن بنغازي)