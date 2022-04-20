ضبط 23 صندوق أدوية منتهية الصلاحية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي، اليوم الأربعاء، ضبط 23 صندوق أدوية منتهية الصلاحية وأخرى بيطرية ببوابة الهيرة في غريان.

وأفاد بيان نشرته صفحة الإدارة على «فيسبوك» بأن أعضاء الدوريات الأمنية المتمركزة ببوابة الهيرة في غريان اشتبهوا في شاحنة نوع «أفيكو»، وباستيقاف سائقها وتفتيشها عُثر بداخلها على 23 صندوقًا ما بين أدوية طبية مختلفة منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية كانت مخبأة بالشاحنة بهدف نقلها بطريقة مخالفة للقانون، إضافةإلى أنها مخالفة لشروط النقل السليمة.

- ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مصنع أسمنت ببنغازي

وأشار البيان إلى التواصل مع أعضاء جهاز الحرس البلدي غريان، الذين بدورهم قاموا بتسلم الضبطية.

ضبط أدوية جرى نقلها في شاحنة بطريقة غير شرعية في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)

ضبط أدوية جرى نقلها في شاحنة بطريقة غير شرعية في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)

ضبط أدوية جرى نقلها في شاحنة بطريقة غير شرعية في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)

ضبط أدوية جرى نقلها في شاحنة بطريقة غير شرعية في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)

ضبط أدوية جرى نقلها في شاحنة بطريقة غير شرعية في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)