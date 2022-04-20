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سرقة أسلاك كهرباء بطول 1500 متر في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 01:55 مساء
سرقة أسلاك كهرباء بطول 1500 متر في طرابلس
سرقة أسلاك كهربائية، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 1500 متر من خط الطوير محطة «66 سوف الجين» بدائرة توزيع سوف الجين، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وأشارت إلى تسبب الأمر في انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن أمس الثلاثاء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس أيضا، كشفت الشركة واقعة سطو مجموعات خارجة عن القانون على أسلاك ضغط عالٍ بطول 1800متر و10 أعمدة خشبية بدائرة توزيع البيضاء التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر، مما أدى إلى فقد التغذية لمحول هوائي يخدم بعض المساكن.

وسبق أن ناشدت شركة الكهرباء الأجهزة الأمنية التدخل من أجل إنهاء ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء، مؤكدة تكبدها خسائر مادية إضافة إلى الإضرار بالشبكة الكهربائية.

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