سرقة أسلاك كهرباء بطول 1800 متر و10 أعمدة خشبية في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1800 متر من أسلاك الضغط العالي و10 أعمدة خشبية بدائرة البيضاء التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما زالت متواصلة من قبل مجموعات خارجة عن القانون يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية.

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وأضافت أن آخر تلك العمليات سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1800 متر و10 أعمدة خشبية من خط جردس الجنوبي بدائرة توزيع البيضاء التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر، مما أدى إلى فقد التغذية على محول هوائي يغذي بعض المساكن.