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الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 03:14 مساء
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
عبدالحكيم حاحا. (صورة مثبتة من لقطة فيديو)
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أعلن جهاز الأمن الداخلي «ضبط عبدالحكيم الشارف الملقب بـ«حاحا» أحد أكبر رؤوس القتل والحرابة بالمنطقة الغربية»، واصفًا المتهم بأنه «تعمد إزهاق الأرواح رفقة آخرين وأصبح شبحًا يرهب جميع سكان المنطقة الغربية». 

ونوه الجهاز في بيان إلى أن من أبرز قضاياه قضية قتل أبناء الغرابلي، موضحًا أن «هذه الواقعة ظلت مجهولة التفاصيل فترة من الزمن، وجرى ضبط هذا المجرم بسبها، ولكن تمكن من الهروب حتى ضُبط مرة أخرى من قبل الجهاز».

أضاف الجهاز أن من أبرز جرائمه وشركائه «قتل شخص من عائلة بلغيث وآخر من عائلة مريرة، والمدعو نادر السائح، والمدعو عامر الفار، والمدعو محمد صوان وكذلك قضايا قتل الملقب بـ(اتيستا الشرقاوي)، والمدعو ماهر الترهوني، والمدعو فرحات كدير».

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واعترف المتهم بأنه شارك في هذه الجرائم سواء بالتنفيذ أو المساعدة، مشيرًا إلى عدم سرد تفاصيل في الفيديو الذي بثه الجهاز يعود إلى سببين؛ الأول احترامًا لمشاعر أهالي المتوفين. والثاني حفاظاً على بعض الحقائق، وهناك وقائع لم يتم سردها لأسباب تعود للتحقيقات الجارية.

عبدالحكيم حاحا. (صورة مثبتة من لقطة فيديو)
عبدالحكيم حاحا. (صورة مثبتة من لقطة فيديو)
عبدالحكيم حاحا. (صورة مثبتة من لقطة فيديو)
عبدالحكيم حاحا. (صورة مثبتة من لقطة فيديو)
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