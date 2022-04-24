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الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 05:15 مساء
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم
الدبيبة متحدثا خلال اجتماعه مع المسؤولين بوزارة المالية في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته للمسؤولين في وزارة المالية بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم.   

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة مع المسؤولين في وزارة المالية، خلال زيارته إلى مقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالوزارة والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة أشاد خلال الاجتماع بجهود الموظفين بوزارة المالية في صرف المرتبات في توقيتها المناسب، وتنفيذ علاوة الأبناء خلال شهر رمضان.

وطالب الدبيبة المسؤولين في وزارة المالية بضرورة متابعة الجهات التابعة لها وتقييم أدائها وإعداد دراسة بشأنها خاصة مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ومصلحة أملاك الدولة.

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وأكد وزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي من جهته خلال الاجتماع، أن كافة الإدارات بالوزارة تعمل بشكل متواصل من أجل تقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة التي من خلالها تصل لكل مواطن وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وحضر الاجتماع مديرو الإدارات والمكاتب بوزارة المالية ورؤساء الجهات التابعة لها، إلى جانب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

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