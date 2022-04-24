Atwasat

الدبيبة يعلن تشكيل لجنة لإقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 04:58 مساء
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة لإقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009
الدبيبة متحدثا خلال اجتماعه مع المسؤولين بوزارة المالية في طرابلس، الأحد 24 أبريل 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة من مختلف القطاعات العامة من أجل العمل على إقفال الحساب الختامي للدولة، منتقدًا إهمال وعدم إقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009 من قبل المسؤولين في الوزارة بالحكومات السابقة.

وطالب الدبيبة في كلمة له مع المسؤولين في وزارة المالية خلال زيارته إلى مقر ديوان الوزارة اليوم الأحد، بضرورة العمل على إنجاز هذا الاستحقاق الذي كان يتعين عليهم إجراؤه في نهاية كل عام مالي، مشيدًا بأداء وزارته باعتبارها أول وزارة تقوم بإقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009.

وأوصى الدبيبة المسؤولين بوزارة المالية بضرورة الاهتمام بمراقبات الخدمات المالية بكافة المناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، مشددًا على ضرورة مراجعة حساباتها، إلى جانب متابعة كافة الجهات التابعة لوزارة المالية وتقييم أدائها.

- مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
- وزير المالية المفوض يتسلم الحساب الختامي لسنة 2009

وانتقد الدبيبة قيام مراقبين ماليين في بعض المناطق «خاصة في بنغازي» بصرف أموال بعيدًا عن وزارة المالية، متهمًا إياهم بالتورط في قضايا فساد، مطالبًا المسؤول عن هذه الدائرة في وزارة المالية بضرورة متابعة تلك المراقبة وإبقائها تحت السيطرة.

وطالب الدبيبة وزارة المالية بضرورة دراسة مدى الاستفادة من إمكانية الإبقاء على تبعية بعض الجهات التابعة لها أو فصلها ومنحها استقلالها بعيدًا عن الوزارة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى وضع «مصلحة الجمارك» التي طالب الوزارة بضرورة الاهتمام بها.

وعدّد الدبيبة إلى جانب مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، ومصلحة أملاك الدولة، موضحًا أن هناك بعض الملفات الخاصة بمصلحة الضرائب والاستيلاء على أموال الضرائب منظورة أمام النائب العام من دون أي إجراء من وزارة المالية.

كما طالب الدبيبة مصلحة الضرائب بدراسة إمكانية منح بعض الأعمال إعفاءً ضريبيًا لعدد معين من السنوات من أجل إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصرف «الصحارى» يعلن إيداع علاوة الأبناء
مصرف «الصحارى» يعلن إيداع علاوة الأبناء
باشاغا يتفقد المباني المدمرة في الجيزة البحرية بسرت
باشاغا يتفقد المباني المدمرة في الجيزة البحرية بسرت
القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالحشيش في بنغازي
القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالحشيش في بنغازي
الدبيبة: طالبنا بتسوية ملفات العلاج بالخارج.. وتعطيل الميزانية جريمة
الدبيبة: طالبنا بتسوية ملفات العلاج بالخارج.. وتعطيل الميزانية ...
الدبيبة: سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة خاصة»
الدبيبة: سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
صنع الله يحث مسؤولي «أكاكوس» على إجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط
صنع الله يحث مسؤولي «أكاكوس» على إجراء الصيانة اللازمة لخطوط......
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية......
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة لإقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة لإقفال الحساب الختامي للدولة من ......
الدبيبة: سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة خاصة»
الدبيبة: سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة......
الدبيبة: طالبنا بتسوية ملفات العلاج بالخارج.. وتعطيل الميزانية جريمة
الدبيبة: طالبنا بتسوية ملفات العلاج بالخارج.. وتعطيل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط