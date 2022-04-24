الدبيبة: سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة خاصة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة خاصة»، وذلك لأنها بمثابة «الحليب الذي يشرب منه الليبيون»، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن خطة تطوير القطاع النفطي التي اعتُمدت قبل أيام.

وقال الدبيبة في كلمة له مع المسؤولين في وزارة المالية خلال زيارته إلى مقر ديوان الوزارة اليوم الأحد، إن حكومة الوحدة الوطنية وضعت برنامجًا لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وفق القرار (384) لسنة 2022.

وأوضح الدبيبة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحكومة لدعم التنمية في ليبيا وخلق موارد مالية لدعم الاقتصاد الليبي، متعهدًا العمل على زيادة الإنتاج الليبي ودعم السوق العالمية في مجالي النفط والغاز.

- حكومة الوحدة الوطنية تطلق خطة تطوير قطاع النفط والغاز (فيديو)

- بالأرقام: ملامح الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز

وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية في 13 أبريل الجاري، خطة لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي تتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

كما أصدر الدبيبة، قرارًا رقم 154 لسنة 2022، والذي يُعنى بأوضاع النفط وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج ليصل إلى 1.4 مليون برميل نفط بنهاية العام.