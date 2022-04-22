مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في المدينة أمس الخميس.

وأجرى مختبر المركز تحاليل لست عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، تبين سلبيتها جميعا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

فيما لم يسجل المركز أيضا أي حالات وفاة أو شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات الفيروس خلال الأسبوع الماضي «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).