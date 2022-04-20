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ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مصنع أسمنت ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 09:59 صباحا
ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مصنع أسمنت ببنغازي
أدوية منتهية الصلاحية عثر عليها في مصنع أسمنت ببنغازي، 19 أبريل 2022، (أمن بنغازي)
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ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أدوية منتهية الصلاحية، مخبأة داخل مخزن بمصنع الأسمنت في المدينة.

وتلقى القسم معلومات عن وجود تلك الأدوية في المخزن، حيث توجه أعضاء التحريات للتأكد من صحتها، ليعثروا على كمية كبيرة من تلك الأدوية تحت الفرن الخاص بالمصنع، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

فرد أمن بالمصنع: جهاز الإمداد الطبي مصدر تلك الأدوية
وقال أحد أفراد الأمن والسلامة التابعين للمصنع إن تلك الأدوية موجودة في المخزن منذ شهر ديسمبر الماضي، وجلبها جهاز الإمداد الطبي دون حضور جهاز الحرس البلدي، وقد أعدموا جزءا من الكمية، لكن جزءا كبيرا منها بقي في المخزن.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها المصنع أدوية بغرض إعدامها في الفرن لديه، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، كما أُحيل المحضر إلى فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

كميات من الأدوية التي عثر عليها داخل المصنع.
كميات من الأدوية التي عثر عليها داخل المصنع.
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