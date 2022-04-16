ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصا، يتعاطى المخدرات، عذب زوجته واحتجزها داخل شقته منذ العام 2018، تحت تهديد السلاح، ومنعها من الخروج نهائيا.

وأوقف عناصر القسم المتهم بعد الإيقاع به في كمين محكم قرب مكان سكنه وسط المدينة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وبتفتيش سيارته، عثر على قطعتين من مادة الحشيش، ثم كلف أعضاء التحريات رفقة إحدى عضوات وحدة الشرطة النسائية بدخول منزل المتهم، وإحضار الزوجة التي وقع عليها الاعتداء.

وعثر رجال الأمن داخل المنزل على بندقية آلية، إضافة إلى أربع مخازن رصاص، وسلاح نوع «خرطوش»، وقنبلة يدوية «رمانة»، وأدوات لتعاطي المخدرات.

وقالت الزوجة إنها تعرضت للضرب والتعذيب، مما تسبب لها في إصابات دامية، مضيفة أنها محجوزة منذ العام 2018 داخل المنزل، من قبل من قبل زوجها، الذي هددها بالقتل إذا ما حاولت الخروج.

واعترف الزوج بكل مانُسب إليه من تهم، وعند الانتقال لإيداعه بالحجز القانوني، حاول الهرب بالقفز من الطابق الثاني، لكنه لم ينجح وضبط من قبل أعضاء البحث الجنائي، ثم اتخذت معه الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة.