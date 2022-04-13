الدبيبة يوجه بدعم وتوفير المخصصات المالية لجهاز تطوير المدينة القديمة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة دعم جهاز تطوير المدينة القديمة في طرابلس وتوفير كافة المخصصات المالية اللازمة له للعام 2022، ليتمكن من استكمال خطة التطوير، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الدبيبة، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إلى المدينة القديمة في طرابلس؛ حيث كان في استقباله رئيس جهاز تطوير المدينة القديمة وأعيان المنطقة.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة تفقد خلال الزيارة الأعمال المنجزة داخل المدينة القديمة، وذلك ضمن خطة «عودة الحياة»، كما تابع خلال الجولة التفقدية الأعمال المنتهية والأعمال الجارية حاليًا، وأعطى عددًا من الملاحظات الفنية التي تسهم في الحفاظ على جمال المدينة.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الدبيبة تناول خلال الزيارة وجبة الإفطار مع أعيان منطقة المدينة القديمة «دعمًا لجهودهم المبذولة والتي أعطت انطباعًا إيجابيًا لدى كافة سكان المدينة عن إمكانية الرفع من جهوزية كافة المناطق».

جولة الدبيبة رفقة عدد من الوزراء والأعيان بالمدينة القديمة في طرابلس، الأربعاء 13 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من الوزراء والأعيان بالمدينة القديمة في طرابلس، الأربعاء 13 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من الوزراء والأعيان بالمدينة القديمة في طرابلس، الأربعاء 13 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من الوزراء والأعيان بالمدينة القديمة في طرابلس، الأربعاء 13 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من الوزراء والأعيان بالمدينة القديمة في طرابلس، الأربعاء 13 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)