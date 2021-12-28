بالصور: تجديد ساحة الباب الجديد بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 12:35 مساء
جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس يبرز تجديد ساحة الباب الجديد بعد انتهاء أعمال التبليط والصيانة (فيسبوك)

نشرت صفحة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، الإثنين، عددا من الصور، التي تظهر ساحة الباب الجديد بعد انتهاء أعمال التبليط، مشيرة إلى أن «قريبا الافتتاح الكامل لكامل المسار».

يأتي ذلك ضمن جهود صيانة المدينة القديمة طرابلس، فيما يقع هذا المدخل للمدينة القديمة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة القديمة من الجهة المطلة على فندق كورنتيا ومصنع التبغ سابقا.

وحسب منشور الجهاز «أُسندت صيانة الباب إلى شركات محلية وجرت الاستعانة بالنحات فاضل التواتي لتركيب الأجزاء المفقودة من الواجهة بمواد تماثل المواد الأصلية، ولم تتوقف الصيانة عند حد تجديد الباب فقط، بل امتدت إلى أجزاء أخرى مثل وسعاية عبدالوهاب عليوة والتي تربط بين ثلاثة محاور رئيسية جرى صيانة البنى التحتية لها وكذلك تبليطها بالكامل، وهي شارع سيدي عمران وشارع الشيخ بوريانة وشارع حومة غريان.

أما السور فسيجري تحويل الممشى الموجود فوقه إلى مضمار لممارسة رياضة المشي، وتمثل هذه المشاريع مرحلة ثانية يليها مرحلة ثالثة لاستكمال عملية صيانة تتمثل في الاعتناء بواجهات المباني التاريخية في المدينة لحماية وصون هذا الإرث التاريخي.

في العام 1865 ميلادي تقدم أهالي مدينة طرابلس إلى والي الولاية الحاج أحمد عزت بطلب يطلبون فيه فتح باب جديد بدلا من باب زناتة القديم الذي سد في عهد علي باشا القرة مانلي الثاني سنة 1248 أثناء الحرب الأهلية حينذاك واستجاب الوالي لرغبة الأهالي بفتح باب جديد في العام 1865ميلادي ومنذ ذلك التاريخ اشتهر هذا الباب باسم باب الجديد، وفق «ويكيبيديا».

جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس يبرز تجديد ساحة الباب الجديد بعد انتهاء أعمال التبليط والصيانة (فيسبوك)
جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس يبرز تجديد ساحة الباب الجديد بعد انتهاء أعمال التبليط والصيانة (فيسبوك)
جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس يبرز تجديد ساحة الباب الجديد بعد انتهاء أعمال التبليط والصيانة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. ليبيا تتوج بـ6 ميداليات برونزية في افتتاح «عربية الأثقال»
رياضة محلية
الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع
رياضة عالمية
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
دولى
رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»
رياضة عالمية
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
ليبيا
جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
رياضة محلية
تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد ...
دولى
إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
توصيات «لجنة النواب» بشأن العملية الانتخابية: إعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة ...
ليبيا
بليحق: وقف بث جلسة «النواب» لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري
ليبيا
وليامز تعلق على جلسة مجلس النواب
ليبيا
النويري: الليبيون يطالبون بالانتخابات والمصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
بيل غيتس يكشف أكثر القضايا التي تقلقه في 2022
دولى
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
القيب: الحد الأقصى لتوفير الكتاب المدرسي بالكامل 30 يوما
ليبيا
«ذا غارديان»: المملكة المتحدة متهمة بالدفاع عن الفساد في ليبيا بعد تغريدة عن ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إليكم لون العام 2022 وفق اختيارات الخبراء