بالصور: المنفي يتجول في المدينة القديمة بطرابلس ويلتقي أول وفد سياحي يزورها منذ سنوات
طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 30 أكتوبر 2021, 04:47 مساء
من جولة المنفي بالمدينة القديمة في طرابلس, 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من جولة المنفي بالمدينة القديمة في طرابلس, 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من جولة المنفي بالمدينة القديمة في طرابلس, 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من جولة المنفي بالمدينة القديمة في طرابلس, 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من جولة المنفي بالمدينة القديمة في طرابلس, 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)