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البعثة الأممية تصدر بيانًا بشأن مشاورات «اللجنة المشتركة» حول القاعدة الدستورية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 06:20 مساء
البعثة الأممية تصدر بيانًا بشأن مشاورات «اللجنة المشتركة» حول القاعدة الدستورية بالقاهرة
اجتماع القاهرة بشأن مشاورات اللجنة المشتركة حول القاعدة الدستورية. الأربعاء 13 أبريل 2022. (البعثة الأممية)
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أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن انطلاق اجتماع «اللجنة المشتركة» من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي تستضيفه القاهرة بتيسير الأمم المتحدة لتحديد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقالت البعثة في بيانها إن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، «أطلقت في القاهرة اليوم مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية برعاية الأمم المتحدة».

الحل النهائي للقضايا التي تؤرق الليبيين
وقالت وليامز في كلمتها الافتتاحية، إن «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدمًا».

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وأضافت وليامز في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين، «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعمًا لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت». معربة عن امتنانها للدعم السخي المقدم من الحكومة المصرية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في 3 مارس الماضي، مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.

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