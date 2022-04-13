خطاب متداول لـ«وليامز»: اجتماعات القاهرة لوضع قاعدة دستورية وتمتد إلى 20 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إن اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تمتد خلال الفترة بين إلى 20 أبريل الجاري، وهو الموعد الذي توقعت أن يشهد الانتهاء من وضع قاعدة دستورية متفق عليها.

جاء ذلك في خطاب متداول، موقع باسم وليامز، جرى توجيهه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح الخطاب أن المباحثات لوضع قاعدة دستورية تبدأ اليوم الثلاثاء 12 أبريل وتنتهي 20 أبريل الجاري، في القاهرة بعد عرض السلطات المصرية استضافة الاجتماعات، على أن يغادر المشاركون يوم 21 أبريل.

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وتضمن الخطاب توجيه دعوة إلى مجلس الدولة للمشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى الانتهاء من وضع قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أٌقرب وقت.

وشددت على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقًا للوقاعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

وأكدت حرصها على العمل عن كثب لبحث سبل التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة العملية الانتخابية بغية تطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.