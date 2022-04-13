خلال «اجتماع القاهرة».. مصر تؤكد دعمها الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود.

ورحب بديع، في كلمة بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة، بممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين، حيث نقل لهم تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وليامز تدعو المجلسين إلى اغتنام الفرصة

وانطلقت اجتماعات القاهرة اليوم الأربعاء، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، التي وجهت الشكر إلى السلطات المصرية على استضافة تلك المحادثات.

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ودعت المستشارة الأممية المجلسين إلى «اغتنام» الفرصة في هذه الاجتماعات، التي تجرى خلال شهر رمضان.