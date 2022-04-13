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خلال «اجتماع القاهرة».. مصر تؤكد دعمها الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 02:53 مساء
خلال «اجتماع القاهرة».. مصر تؤكد دعمها الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار
لقطة من تسجيل مصور لاجتماع القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، 13 أبريل 2022، (مجلس النواب)
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أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود.

ورحب بديع، في كلمة بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة، بممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين، حيث نقل لهم تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وليامز تدعو المجلسين إلى اغتنام الفرصة
وانطلقت اجتماعات القاهرة اليوم الأربعاء، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، التي وجهت الشكر إلى السلطات المصرية على استضافة تلك المحادثات.

- انطلاق «اجتماع القاهرة».. ورسالة من وليامز لـ«النواب» و«الدولة»
بليحق لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لجنتي «النواب» و«الدولة» بالقاهرة غدا 
- خطاب متداول لـ«وليامز»: اجتماعات في القاهرة تمتد إلى 20 أبريل لوضع قاعدة دستورية
- «اجتماع القاهرة» يبدأ اليوم.. هل يتوافق «النواب» و«الدولة» لحل «العقدة الدستورية»؟

ودعت المستشارة الأممية المجلسين إلى «اغتنام» الفرصة في هذه الاجتماعات، التي تجرى خلال شهر رمضان.

20 أبريل السقف الزمني لاجتماعات القاهرة
ووصل وفدا المجلسين إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن تستمر الاجتماعات إلى 20 أبريل الجاري، وهو السقف الزمني المتوقع للانتهاء من وضع قاعدة دستورية متفق عليها، حسب خطاب متداول للمستشارة الأممية، شددت خلاله على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

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