منظمة التعاون الإسلامي مستعدة للتعاون مع مفوضية الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، استعداد المنظمة للتعاون مع المفوضية الوطنية العامة للانتخابات في ليبيا، من خلال الوحدة الإدارية التابعة للمنظمة المعنية بهذا الشأن، والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء مع مندوب ليبيا في المنظمة كمال دهان؛ حيث جدد الأمين العام حرص المنظمة على تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، داعيًا الأطراف الليبية كافة إلى الحوار الليبي- الليبي، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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ونقل دهان خلال الاجتماع دعوة رئيس الحكومة لأمين عام المنظمة لزيارة ليبيا، حيث رحب الأخير بالدعوة، مؤكدًا أنه سيلبيها ويحدد موعدًا لذلك، وفق الوكالة.