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دول «التعاون الإسلامي» توجه نداء إلى الأطراف الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 15 مارس 2022, 09:38 صباحا
دول «التعاون الإسلامي» توجه نداء إلى الأطراف الليبية
المشاركون في اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، 14 مارس 2022، (الإنترنت)
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دعت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي الأطراف الليبية إلى مواصلة الجهود المبذولة للوصول إلى بلورة حل سلمي سياسي ليبي - ليبي توافقي.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الـ47 للمنظمة بالجزائر العاصمة أمس الإثنين، والذي رحب بسعي دول الجوار لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وبـ«مخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد بالجزائر في أغسطس 2021».

كما دان البيان «كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، باعتبار ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول»، مؤكدا ضرورة «احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية».

وتضمن البيان إدانة جميع أشكال الإرهاب والتأكيد على عزم مشترك لـ«محاربته وتجفيف منابع تمويله للحد من انتشاره لا سيما في منطقة الساحل وشرق أفريقيا».

وعلى مدار يومين، ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية في جلسات مغلقة عدة قضايا منها أوضاع الأقليات المسلمة في العالم، إلى جانب القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا.

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