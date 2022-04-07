المنقوش تصل الجزائر في زيارة رسمية بدعوة رئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون.

وكان في استقبال المنقوش لدى وصولها إلى ديوان الرئاسة الجزائرية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

تبون يؤكد دعم الجزائر «اللامشروط» لحكومة الوحدة الوطنية

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنقوش التقت الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي أعرب لها «عن دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية؛ لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن».

- تبون: يمكن بناء ليبيا بطريقة ديمقراطية لكن بشرط.. ونرفض وجود المرتزقة بها

- بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا وتحقيق هدفين

المنقوش تثمن دور الجزائر الرشيد في المنطقة

وأضافت الوزارة أن المنقوش ثمَّنت من جهتها، «دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما».

وانتقد الرئيس عبدالمجيد تبون خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، «المتشبثين بالسلطة» وحالوا دون إجراء الانتخابات في ليبيا.

لعمامرة خلال استقباله تبون ومرافقتها لديوان الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)

لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع المنقوش بمقر الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)

استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون للمنقوش بمقر الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)

لعمامرة والمنقوش عقب لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)