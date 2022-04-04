ضبط 40 شخص من جنسيات أفريقية في وكر تهريب بشر بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين إن مديرية أمن صبراتة نقلت 40 شخصا يحملون جنسيات افريقية مختلفة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد ضبطهم داخل إحدى أوكار تهريب البشر بالمدينة خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن اتعقاد اجتماع فني لمناقشة تنفيذ برامج دعم وتدريب أوروبية في الحدود الجنوبية، بتعاون مع وزارة الخارجية.

ضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية المعنية بمتابعة الدعم الدولي مع «مؤسسة أوروبا للأعمال والاستراتجيات»، وهي إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.

أفارقة جرى ضبطهم في موقع لتهريب البشر في صبراتة. (وزارة الداخلية)

أفارقة جرى ضبطهم في موقع لتهريب البشر في صبراتة. (وزارة الداخلية)