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الحويج يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 08:13 مساء
الحويج يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه وزيرتي التجارة والصناعة التونسيتين، 1 أبريل 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس، والعمل باتفاقية شهادة المطابقة بين البلدين، وإنشاء منطقة حرة مشتركة بينهما، وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة تونس مع وزيرتي التجارة وتنمية الصادرات فضيلة بن حمزة، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي، حسب بيان وزارة الاقتصاد بموقع فيسبوك، الجمعة.

وتناول اللقاء سبل رفع مستوى الصادرات بالتنسيق بين مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة، و وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية، وكذلك تنظيم وضبط حركة السلع والأدوية والمعدات الطبية بين البلدين.

وأشار الحويج، خلال كلمة، إلى التعاون التاريخي بين البلدينن وضرورة البدء بمرحلة جديدة تهدف إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق التبادل الاقتصادي، مؤكدا أهمية دعم وتفعيل الغرفة الليبية التونسية المشتركة للنهوض بالقطاع الخاص، وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية في إطار تنشيط قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، كما طرح المشكلات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين في تونس وسُبل تذليلها.

وزيرتا التجارة والصناعة في تونس.
وزيرتا التجارة والصناعة في تونس.
الحويج والوفد الليبي المرافق له خلال الاجتماع.
الحويج والوفد الليبي المرافق له خلال الاجتماع.
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