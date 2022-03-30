«المدار الجديد» تركب 5 محطات لتقوية شبكتها في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شرعت شركة «المدار الجديد» في تركيب خمس محطات لتقوية شبكتها في منطقة سرت وضواحيها.

وقال المهندس مفتاح الحسوني بمركز خدمات شركة «المدار» بسرت لـ«بوابة الوسط» إن الشركة تقوم حاليًا بتركيب محطة في منطقة الطريق الساحلي 50 ك.م غرب سرت، وكذلك محطة بالطريق الساحلي 60 غرب سرت.

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وأوضح أن الشركة تقوم بتركيب محطة لتقوية الشبكة في منطقة القرضابية أبوهادي جنوب سرت، بجوار النصب التذكاري لمعركة القرضابية، وتركيب محطة رابعة بمحلة القبيبة بجوار المركز الصحي القبيبة، ومحطة خامسة بالخط الزراعي أبوهادي.