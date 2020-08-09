تشغيل محطة لشركة المدار الجديد في سرت بعد انقطاع 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 12:46 صباحا
أحد أبراج الاتصالات الخلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت تشغيل محطة المدار الجديد بمنطقة 40 كم شرق سرت، امس، والتي تخدم التجمع السكاني بالمنطقة والطريق الساحلي بعد انقطاع دام لاكثر من 10 سنوات.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، جارٍ العمل على تشغيل محطة المدار الجديد بمنطقة الطريق الساحلي الحنيوة.

ولفت البيان إلى أن تشغيل المحطة يأتي في إطار متابعة بلدية سرت لملف الاتصالات من أجل تقديم الخدمات للمواطن واستكمالا للمراسلات السابقة لمجلس بلدية سرت لإدارة شركة المدار الجديد، وحرصا من مسؤولي الشركة وحرصهم على أن تقدم شركة المدار الجديد خدماتها للمواطنين في توفير شبكة اتصالات المدار الجديد بكافة الأحياء السكنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
«صحة الوفاق»: وصول شحنة مشغلات للكشف عن «كورونا» تكفي ليبيا 6 أشهر
ليبيا
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مشاورات أميركية-ليبية للدفع باتجاه خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط
ليبيا
«فرانس برس»: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قرر الإقامة في أبوظبي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تراجع متوسط العمر عالميا بسبب تلوث الهواء