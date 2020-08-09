تشغيل محطة لشركة المدار الجديد في سرت بعد انقطاع 10 سنوات

أحد أبراج الاتصالات الخلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت تشغيل محطة المدار الجديد بمنطقة 40 كم شرق سرت، امس، والتي تخدم التجمع السكاني بالمنطقة والطريق الساحلي بعد انقطاع دام لاكثر من 10 سنوات.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، جارٍ العمل على تشغيل محطة المدار الجديد بمنطقة الطريق الساحلي الحنيوة.

ولفت البيان إلى أن تشغيل المحطة يأتي في إطار متابعة بلدية سرت لملف الاتصالات من أجل تقديم الخدمات للمواطن واستكمالا للمراسلات السابقة لمجلس بلدية سرت لإدارة شركة المدار الجديد، وحرصا من مسؤولي الشركة وحرصهم على أن تقدم شركة المدار الجديد خدماتها للمواطنين في توفير شبكة اتصالات المدار الجديد بكافة الأحياء السكنية.