الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير قبل شحنها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، توجيهًا اليوم الخميس، يلزم كافة المستوردين بفحص وتحليل السلع والبضائع ببلد التصدير قبل إتمام إجراءات شحنها، بما يضمن مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.

وخاطب منشور الدبيبة رقم 1 لسنة 2022م الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها، في إطار تنظيم عملية استيراد السلع والبضائع من الخارج.

وأسند الدبيبة عملية التفتيش والفحص إلى الشركة العالمية للتفتيش والخدمات المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة الليبية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال التفتيش والمعايرة.

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وطلب من الجهات المخاطبة بالالتزام والتقيد بخضوع كافة البضائع والسلع المزمع توريدها إلى ليبيا إلى التفتيش عليها وإجراء التحاليل اللازمة لعينات منها من قبل الشركة العالمية للتفتيش والخدمات المحدودة، وذلك قبل الشروع في إتمام إجراءات شحنها من بلد المنشأ.

ودعا جميع شركات النقل ووكالات الشحن التقيد بعدم إتمام عملیات نقل وشحن السلع والبضائع إلا بعد التأكد من خضوعها للإجراءات المشار إليها من قبل الشركة المذكورة دون غيرها.