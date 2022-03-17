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الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 01:55 صباحا
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
وزيرا الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي يبحثان إجراءات معالجة ارتفاع الأسعار خاصة الدقيق. (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
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طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة أسعار بعض السلع، خاصة الدقيق، ومدى توفر مخزون بالأسواق، وكيفية متابعة توزيع الدقيق 25 و50 كيلوجرامًا على المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب الخبازين.

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حضر اللقاء وزير الحكم المحلي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ، رئيس جهاز الحرس البلدي، مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية، مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، اتحاد الصناعة الليبية، نقيب الخبازين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك.

لجنة للحفاظ على الأمن الغذائي
ونقل البيان عن الحويج تأكيده أهمية تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي.

كما تطرق الحضور إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، ومناقشة العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين لمادة القمح، وضرورة تنفيذ الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، ليقوم جهاز الحرس البلدي بتنفيذها.

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