وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد عمليات التطوير بمركز إيواء المهاجرين في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، مساء الخميس، النزلاء بمركز إيواء عين زارة للمهاجرين، وعمليات الطوير بالمركز.

ورافق الوزيرة، عميد بلدية عين زارة علي القيادي، ورئيس لجنة الدعم النفسي والاجتماعي بالوزارة، خالد أبوالأجراس، وعدد من ضباط جهاز الهجرة غير الشرعية، وفق بيان للوزارة الخميس.

وبحثت الوزيرة تطورات مقترح تطوير مركز إيواء عين زارة، من خلال إضافة بعض المرافق التي تسهم في تحسين إقامة نزلاء المركز، خلال مدة انتظار رحلات العودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين في بعض مناطق العالم، والعمل على تقديم الدعم النفسي لهم من خلال لجنة الدعم النفسي والاجتماعي التابعة للوزارة، خصوصا الأطفال والنساء.

ولفتت الوزيرة إلى التطور الذي يشهده المركز حاليا، «رغم الصعوبات» التي يواجهها القائمون عليه، مؤكدة اهتمام الوزارة بالوقوف على احتياجاتهم، وتسهيل مهامهم.

وزيرة شؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في زيارة لمركز إيواء المهاجرين بعين زارة، ١٧ مارس ٢٠٢١. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

وزيرة شؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في زيارة لمركز إيواء المهاجرين بعين زارة، ١٧ مارس ٢٠٢١. (وزارة الشؤون الاجتماعية)