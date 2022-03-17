باشاغا يؤكد لسفيرة بريطانيا دعمه جهود تعزيز الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، حيث تحدث معها عن أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التخطيط الاستراتيجي، وفق منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ونقل المنشور عن السفيرة التأكيد على «استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين».

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وأمس الثلاثاء، التقى باشاغا، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونمخت، الذي أكد أهمية نجاح الوساطة الحالية من قبل الأمم المتحدة، ونبذ أي عنف أو استخدام للقوة. كما التقى باشاغا سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، وأكدا ضرورة «تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد».

وفجر الأحد الماضي، أعلن المبعوث الأميركي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند استعداد باشاغا، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة لـ«الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن المرحلة الحالية ووالاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».