السفير الألماني يؤكد لباشاغا «أهمية نجاح الوساطة الأممية»

القاهرة - بوابة الوسط

شدد السفير الألماني، ميخائيل أونمخت، خلال لقاء مع رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، على أهمية نجاح الوساطة الحالية من قبل الأمم المتحدة، ونبذ أي عنف أو استخدام للقوة.

وأكد أونمخت في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء، استمرار دعم بلاده «للحوار من أجل حل سلمي».

- باشاغا يعلن تفاصيل لقائه المبعوث الأميركي

- نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ليست خيارا مطروحا

- نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

في وقت مبكر فجر الأحد، أعلن المبعوث الأميركي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند استعداد باشاغا، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة لـ«الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».

وفي اليوم نفسه، التقى باشاغا مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، وأكدا ضرورة «تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد».

