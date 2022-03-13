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باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان دعم الحلول السلمية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 08:20 مساء
باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان دعم الحلول السلمية لإجراء الانتخابات
على هامش لقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي (صفحة باشاغا على فيسبوك)
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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، ضرورة «تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد».

جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين، اليوم الأحد بالعاصمة تونس، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وفق بيان نشرته صفحة باشاغا على «فيسبوك».

- باشاغا يعلن تفاصيل لقائه المبعوث الأميركي
- نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ليست خيارا مطروحا
- نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

ونقل البيان عن باشاغا قوله:«تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معًا في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها».

وفي وقت سابق الأحد، أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند عن استعداد باشاغا والدبيبة «الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».

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