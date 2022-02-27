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اجتماع موسع لمناقشة إمكانية تفعيل ميناء سرت التجاري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 27 فبراير 2022, 07:52 مساء
اجتماع موسع لمناقشة إمكانية تفعيل ميناء سرت التجاري
الاجتماع الموسع في سرت الذي خصص لبحث تفعيل الميناء التجاري بالمدينة. (الإنترنت)
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عُقِد في مدينة سرت، اليوم الأحد، اجتماع موسع ضم مسؤولين بالمدينة لمناقشة إمكانية تفعيل ميناء سرت التجاري، على ما أفاد عميد المجلس البلدي مختار المعداني «بوابة الوسط».

وضم الاجتماع إلى جانب المعداني كلًا من نائب مدير صندوق إعمار سرت ومصلحة أملاك الدولة ومدير السجل العقاري ومدير مكتب مصلحة التطوير العمراني ومندوب عن مراقبة الزراعة ومدير مشروع أرضية ميناء سرت ومختار محلة السواوة ومختار محلة خليج سرت ومدير مكتب المتابعة ومدير المكتب القانوني ومدير إدارة المشروعات بالبلدية ومندوب عن أهالي المنطقة المجاورة للميناء.

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وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة إمكانية تفعيل ميناء سرت البحري التجاري الذى يقع على مساحة تقدر بـ86 هكتارًا، وتدارس العوائق التي تحول دون تطوير الميناء ومعالجتها وتشكيل لجنة بالخصوص لحصر المساحة والأملاك العامة والخاصة لا إحالتها إلى الجهات المعنية لتعويض أصحابها والعمل بشكل عاجل لاستكمال مشروع أرصفة الميناء والمرافق المجاورة له.

وألغى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في 27 سبتمبر 2021، العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة «رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية» بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري.

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