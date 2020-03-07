«بلدي سرت» يبحث تشغيل الميناء البحري

لقطة من الجو لميناء سرت البحري. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت إمكانية إزالة المختنقات التى تقف عائقا أمام إعادة تشغيل ميناء سرت البحري.

وقال مسؤول إدارة الاعلام ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس سالم عامر سالم اجتمع مع مدير عام ميناء سرت البحرى محمد السيوي لبحث إعادة تشغيل الميناء، فيما قدم الأخير شرحا عن المشاكل التي تواجه مرافق الميناء.

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وأوضح السيوي أنه يجب الإسراع بتنظيف أرصفة الميناء، مشيرا إلى جاهزيته لاستقبال أربعة بواخر، بعدد الأرصفة المتواجدة فيه. ويقع مشروع ميناء سرت البحرى التجارى على مساحة تقدر بـ 444 هكتار.