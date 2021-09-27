الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 07:46 مساء
لقطة من الجو لميناء سرت البحري. (أرشيفية: الإنترنت).

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلغاء العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة «رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية» بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، وفق بيان نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن الاجتماع العادي السابع للعام 2021 ناقش عددًا من المواضيع والملفات المهمة الخدمية ومتابعة الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطن.

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وانتهى الاجتماع، بعد استعراض ومناقشة بنوده، إلى جملة من الإجراءات والتدابير، من بينها «منح الإذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات عالمية».

ووافق المجلس على «طلب وزير الداخلية بشأن ترقية ضباط بالوزارة، وتسوية وضع وظيفي لعدد من الضباط، واعتبار أحد طلبة كلية ضباط الشرطة شهيد واجب». كما وافق على «نقل ملكية قطعة الأرض التابعة لشركة الأشغال العامة بني وليد لغرض إنشاء الجامع الكبير بالمدينة»، بالإضافة إلى «تخصيص سوق الظهرة المحلية لصالح بلدية طرابلس المركز».

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