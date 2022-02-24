ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بغرض تأسيس إطار للتعاون المستقبلي في 13 مجالا، تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا.

- وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وأفاد بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المذكرة التي وقعها وزير المالية، بصفته محافظ ليبيا لدى البنك، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تتضمن البرامج التالية:



1- إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في ليبيا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لغرض الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات الاستراتيجية للسوق الليبي، وبهدف تعزيز سلاسل القيمة المستدامة الشاملة لدعم خلق فرص العمل ومصادر الدخل المستدامة لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا، خاصة الشباب.

2- مساعدة ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي والاقتصادي والتحول الرقمي، وذلك عبر استكشاف آفاق الاستثمار في مجالات رقمنة الخدمات المالية وغير المالية وتبادل الخبرات الفنية ونشر المعرفة.

3- تطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير قدرات الشباب والنساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

4- تطوير قدرات الإدارات والمؤسسات الليبية في بعض المجالات كالحوكمة الإدارية والمالية والتدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات الواسعة من خلال برنامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفني.

5- دعم خطة ليبيا في مجالات التعليم المختلفة رياض الأطفال، والتعليم العام والعالي، وكذلك التعليم التقني.

6. دعم جهود ليبيا في مجالات الرفع من خدمات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتقليل من الآثار السلبية للجائحة المستجدة كورونا.

7- دعم جهود ليبيا (وزارة العدل) في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين أداء قطاع العدل.

8- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

9- تطوير قطاع المالية والصيرفة الإسلامية.

10- دعم مبادرات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال.

11- إنشاء صندوق ليبيا لوقف الإحسان الرامي إلى استثمار أموال الوقف، والذي سيكون نافذة جديدة للتمويل وخلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب بما يخدم الخطط الوطنية للتنمية البشرية في ليبيا.

12- العمل المشترك لتنفيذ برنامج دعم الصمود الاقتصادي للمؤسسات الضعيفة والهشة.

13. دعم البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية لليبيا.