وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 04:34 مساء
المبروك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

شارك وزير المالية، خالد المبروك، في الاجتماع الوزاري السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ويمتد الاجتماع الذي انطلق اليوم الخميس، إلى السبت المقبل، ويشارك فيه أيضا وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر محمد كتي، إلى جانب وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، يسعى الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر والتجارب تجاه ما يستجد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، وبالأخص في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

كما يناقش الاجتماع التقرير السنوي السادس والأربعين للسنة المالية 2020 للبنك الإسلامي للتنمية، الذي يتضمن عمليات البنك التمويلية وأنشطته المختلفة، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية، وآثارها على الدول الأعضاء، والمصادقة على حسابات المراجعة للبنك والمؤسسات التابعة له للسنة المالية 2020.

إضافة إلى دعم العمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أواصر التعاون التجاري، والمضي قدماً بالتضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية ، ودعم الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز التجارة، ومكافحة الفقر.

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