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الشعاب يبحث مع «رصد المحتوي الإعلامي» إعداد مدونة سلوك لتغطية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 07:21 مساء
الشعاب يبحث مع «رصد المحتوي الإعلامي» إعداد مدونة سلوك لتغطية الانتخابات
جلال عثمان، مع عبد الحكيم الشعاب، 23 فبراير 2022. (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي)
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بحث رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، مع عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب بلخير، سبل إعداد مدونة سلوك خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات.

وناقش اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المفوضية في طرابلس، وحضره رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رضا فحيل البوم، آفاق التعاون المشترك بين الهيئة ومفوضية الانتخابات، في مجال رصد الإخلالات المهنية في فترة الانتخابات، والمشاريع التدريبية، وفق بيان اليوم للهيئة.

وأكد عثمان، خلال اللقاء، أهمية العمل المشترك بين المفوضية والهيئة، من أجل «خلق بيئة إعلامية داعمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

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فيما شدد الشعاب، على استعداد المفوضية، للتعاون في إنجاز المهام المشتركة، ومن بينها رصد الإخلالات المهنية، وتعزيز فرص التدريب، وإعداد مدونة السلوك في مجال التغطية الإعلامية للانتخابات.

واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة، للشروع في تنفيذ البرامج المشتركة.

جلال عثمان، مع عبد الحكيم الشعاب، 23 فبراير 2022. (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي)
جلال عثمان، مع عبد الحكيم الشعاب، 23 فبراير 2022. (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي)
جلال عثمان، مع عبد الحكيم الشعاب، 23 فبراير 2022. (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي)
جلال عثمان، مع عبد الحكيم الشعاب، 23 فبراير 2022. (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي)
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