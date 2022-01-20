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مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في انتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 12:15 مساء
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في انتخابات الرئاسة
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، (أرشيفية: ا ف ب)
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قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية.

ونص القرار رقم 2 لسنة 2022، الصادر الخميس، على تشكيل اللجنة برئاسة رباب محمد حلب، وعضوية كل من آلاء محمد الشيباني وصالح مفتاح عليجة.

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وتختص اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر «الطعون الانتخابية والاستئناف - المواد (48) و(49)» من قانون انتخاب الرئيس.

وتُقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماعاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها.

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